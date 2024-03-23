ارتفاع عدد شهداء الصحافة في قطاع غزة إلى 136

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم السبت ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 136 صحفيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ووصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، قطاع غزة بـ"مقبرة الصحفيين"، حيث "تتعمد إسرائيل خنق عمل الصحفيين وقتلهم، وممارسة مختلف الطرق لإعاقتهم في الميدان، فضلا عن التهجير والحصار ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى غزة وقطع الإنترنت ورسائل التهديدات التي تصلهم".

علي الصعيد الإنساني، وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جيمس إلدر ما يحدث في غزة بأنه أصبح حربا على الأطفال، مؤكدا أن القطاع لم يعد مكانا مناسبا للأطفال في الوقت الحالي.

وقال إلدر الذي زار قطاع غزة مرتين منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إن الأطفال هم أكثر المتضررين في غزة، واليونيسيف تصف ما يحدث هناك بأنه حرب على الأطفال أنفسهم.

وأضاف: "عادة في جميع الأزمات تؤذي الحروب الفئات الأكثر ضعفا وهم الأطفال، ويشكل الأطفال نحو 20% من أعداد القتلى غالبا، لكن هذا الرقم يقترب في غزة من 40%، إذ تم قتل أكثر من 10 آلاف طفل (منذ بداية الحرب) والرقم في ازدياد."