مباريات اليوم.. صدام بين البرازيل وإنجلترا وتونس تتحدي كرواتيا علي كأس العاصمة

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة للمنتخبات وفقًا للاجندة الدولية، ابرزها لقاء إنجلترا والبرازيل، وفرنسا ضد ألمانيا، وعلى المستوي العربي تلتقي تونس بمنتخب كرواتيا ضمن منافسات كأس العاصمة المقامة بمصر.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة على النحو التالي:

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة:

تونس X كرواتيا - الساعة 10 مساء على قناة ON Time Sports.

مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة:

كوت ديفوار X بنين - الساعة 6 مساء. أيرلندا X بلجيكا - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2. سلوفاكيا X النمسا - الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3. الدانمارك X سويسرا - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4. إنجلترا X البرازيل - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1. فرنسا X ألمانيا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة:

الأردن X تايلاند - الساعة 7 مساء على قناة 2SSC. الإمارات X العراق - الساعة 7 مساء على قناة 1SSC. السعودية X كوريا الجنوبية - الساعة 10 مساء على قناة 1SSC. مصر الأولمبي X أستراليا - الساعة 10 مساء على قناة 2SSC.

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي: