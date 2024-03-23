عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: 100836 سيدة استفدن من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

صدى البلد

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن إجمالى عدد المستفيدات من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتى تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة خلال الفترة من 18 حتى 28 فبراير الماضى تحت شعار  "حقك تنظمى"، بلغ 100836 مستفيدة فى جميع مجالات صحة وتنظيم الأسرة، وذلك من خلال جميع وحدات الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الصحية الحضرية ورعاية الأمومة والطفولة ووحدات ومراكز طب الأسرة، وكذا العيادات المتنقلة البالغ عددها 29 عيادة بالقرى والتوابع.

وقال المحافظ إن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون الكامل للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، وبمشاركة فعالة لعدد من الأجهزة ومؤسسات المجتمع المدنى شملت مديرية الشئون الصحية ومديرية أوقاف الدقهلية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة والهيئة العامة لمحو الأمية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان وإدارة بناء وتنمية القرية، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية.

وأكد أن تنفيذ الحملة استهدف تقديم خدمات صحية فى مجال تنظيم الأسرة وتعبئة المجتمع نحو استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال الندوات الإعلامية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الذى أوضح أن الحملة شارك فيها أخصائى ومساعدى أخصائى النساء والتوليد والمثقفات الصحيات والسكانيات والرائدات الريفيات.

وأضاف أن إجمالى المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة بلغ 51610 منتفعات، وتم إجراء كشوفات بالموجات فوق الصوتية سونار لـ 4584 سيدة، ومتابعة الحمل لـ2790 سيدة، وكشف أمراض نساء لـ 6665 سيدة، وكذا تقديم مشورة الوسائل والتوقيت الأمثل للحمل من خلال الندوات لـ26067 سيدة، وتعليم وفحص ذاتى للكشف المبكر عن أمراض الثدى لـ3750 سيدة، كما تم الكشف على 26873 أمراض باطنة، و39409 أمراض أطفال.

وأشاد محافظ الدقهلية بجهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وجميع الأجهزة والمؤسسات الأهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملة، والتى من خلالها حققت الحملة أهدافها المرجوة.

وأكد بذل المزيد من الجهود من أجل تقديم خدمات متميزة لجميع مواطنى الدقهلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

IMG-20240323-WA0023
IMG-20240323-WA0023
IMG-20240323-WA0022
IMG-20240323-WA0022
IMG-20240323-WA0019
IMG-20240323-WA0019
IMG-20240323-WA0021
IMG-20240323-WA0021
IMG-20240323-WA0020
IMG-20240323-WA0020
IMG-20240323-WA0018
IMG-20240323-WA0018
الأسرة والصحة الإنجابية الأسرة والصحة الهيئة العامة لمحو الأمية الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة الدكتور أيمن مختار الصحة بالدقهلية المجلس القومي للسكان تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ديرية التربية والتعليم مؤسسات المجتمع المدني مديرية الشباب والرياضة مديرية أوقاف الدقهلية متابعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

موضوعات متعلقة

إعدام عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

ترشيحاتنا

رد فعل غريب من شقيق أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا فعل؟

أمين عام الأمم المتحدة يعقد اجتماعا داخل معبر رفح مع فرق إغاثة غزة

ريال مدريد يسعى لخطف صفقة نجم ليفربول

خناجر الممالك السبع.. اكتشاف 500 كنز سيغير التاريخ| هذه قصتها

استمرار توافد المحامين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة العامة

جوتيرش يزور المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يخطف الأنظار في عقد قران ريم سامي| شاهد

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

ريم سامي تثير الجدل بإطلالتها في عقد قرانها| شاهد

ريم سامي تحتفل بعقد قرانها بحضور الأهل والأصدقاء

فيديو

أحمد مجدي: تحمست للتعاون مع روجينا ورؤوف عبد العزيز في سر إلهي

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

روجينا: استرجاع الجمهور لشخصياتي خلال عرض مسلسل سر إلهي نجاح| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ