محافظ الدقهلية: 100836 سيدة استفدن من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن إجمالى عدد المستفيدات من خدمات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتى تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة خلال الفترة من 18 حتى 28 فبراير الماضى تحت شعار "حقك تنظمى"، بلغ 100836 مستفيدة فى جميع مجالات صحة وتنظيم الأسرة، وذلك من خلال جميع وحدات الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الصحية الحضرية ورعاية الأمومة والطفولة ووحدات ومراكز طب الأسرة، وكذا العيادات المتنقلة البالغ عددها 29 عيادة بالقرى والتوابع.

وقال المحافظ إن الحملة تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون الكامل للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، وبمشاركة فعالة لعدد من الأجهزة ومؤسسات المجتمع المدنى شملت مديرية الشئون الصحية ومديرية أوقاف الدقهلية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة والهيئة العامة لمحو الأمية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان وإدارة بناء وتنمية القرية، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية.

وأكد أن تنفيذ الحملة استهدف تقديم خدمات صحية فى مجال تنظيم الأسرة وتعبئة المجتمع نحو استخدام وسائل تنظيم الأسرة من خلال الندوات الإعلامية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الذى أوضح أن الحملة شارك فيها أخصائى ومساعدى أخصائى النساء والتوليد والمثقفات الصحيات والسكانيات والرائدات الريفيات.

وأضاف أن إجمالى المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة بلغ 51610 منتفعات، وتم إجراء كشوفات بالموجات فوق الصوتية سونار لـ 4584 سيدة، ومتابعة الحمل لـ2790 سيدة، وكشف أمراض نساء لـ 6665 سيدة، وكذا تقديم مشورة الوسائل والتوقيت الأمثل للحمل من خلال الندوات لـ26067 سيدة، وتعليم وفحص ذاتى للكشف المبكر عن أمراض الثدى لـ3750 سيدة، كما تم الكشف على 26873 أمراض باطنة، و39409 أمراض أطفال.

وأشاد محافظ الدقهلية بجهود مديرية الصحة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وجميع الأجهزة والمؤسسات الأهلية التى شاركت فى تنفيذ الحملة، والتى من خلالها حققت الحملة أهدافها المرجوة.

وأكد بذل المزيد من الجهود من أجل تقديم خدمات متميزة لجميع مواطنى الدقهلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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