ريال مدريد يكثف مفاوضاته لضم موهبة بالميراس البرازيلي

كشفت عدة تقارير صحفية عن بدء نادي ريال مدريد الإسباني مفاوضاته مع فريق بالميراس البرازيلي لضم لاعبه إيندرك فيليبي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال وكيل إيندرك فيليبي إن النادي الملكي يتبع سياسة ضم المواهب البرازيلية الشابة بنجاح مثل نيمار وفينيسيوس.

أشار إلى أن ريال مدريد أعطى درسًا لتشيلسي بعد تدخله في المفاوضات، مما جعل الأمر صعبًا بالنسبة للفريق الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أولوية ريال مدريد هي التعاقد مع إيندرك فيليبي، خاصة مع اهتمام باريس سان جيرمان وبرشلونة باللاعب.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد أرسل ممثلا له إلى البرازيل لإقناع اللاعب.