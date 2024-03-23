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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

انتبه.. ما هي أكثر السيارات المعرضة للسرقة في عام 2023؟

سرقة سيارة
سرقة سيارة

تم الكشف عن أنواع السيارات التي يتم سرقتها بشكل أكثر شيوعًا في غرب ميدلاندز، حيث احتلت طرازات شهيرة المرتبة الأولى، وتأتي هذه النتائج في ظل تحذيرات من رؤساء الشرطة البريطانية بشأن استخدام اللصوص أساليب جديدة متطورة لسرقة السيارات الحديثة "في غضون ثوانٍ معدودة".

وصرّح المفوض الشرطي ورئيس الجريمة (PCC) سيمون فوستر بأنه يرغب في توعية الناس بالأنواع التي تتعرض للسرقة بشكل متكرر، حتى يتمكنوا من اتخاذ "قرارات مستنيرة" عند شراء السيارات. 

وتحتل الشركة الأمريكية فورد المرتبة الأولى بين السيارات الأكثر استهدافًا في منطقتنا.

تمت سرقة ما يقرب من 3,000 سيارة في غرب ميدلاندز في العام الماضي، وتشمل الطرازات المتضمنة الفوكس، الفييستا والمونديو وتعتبر من بين أكثر السيارات شيوعًا على طرقنا.

في المرتبة الثانية كانت مرسيدس، تليها لاند روفر، وفيما يلي القائمة الكاملة:

أكثر السيارات المسروقة في غرب ميدلاندز في عام 2023:

- فورد - 2,980
- مرسيدس - 1,123
- لاند روفر - 1,119
- بي إم دبليو - 688
- تويوتا - 585
- فوكسهول - 575
- نيسان - 540
- فولكس واجن - 508
- أودي - 480
- بيجو - 374

على الرغم من أن فورد استمرت في المرتبة الأولى من العام السابق، وظلت الشركة الأكثر استهدافًا بشكل مريح، إلا أن عدد السيارات التي تم سرقتها من هذه الطرازات قد انخفض في الواقع من 3,748. وفي الوقت نفسه، شهدنا زيادة كبيرة في استهداف تويوتا وهيونداي ولكزس.

سرقة سيارة 10 سيارات فورد مرسيدس

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