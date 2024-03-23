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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة العاملين المقصرين في عملهم بالمنشآت الخدمية للتحقيق بمركز كفر صقر

صدى البلد

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم  بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل و تقديم  أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركز كفر صقر  لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحدده وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم  حضور ٣ من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بقرية أبو الشقوق التابعة للإدارة الزراعية  بكفر صقر كذلك عدم تواجد ١ من العاملين بالجمعية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.
كما تبين عدم تواجد  ٢  من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية أبو الشقوق التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر وتم التسديد  قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم حضور ٢ من العاملين بمدرسة أبو الشقوق الثانوية المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بكفر صقر كذلك عدم تواجد ٨ من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل.

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ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

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