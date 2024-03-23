بنزيما يعود لتدريبات اتحاد جدة بعد التعافي من الإصابة

عاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة لفريق اتحاد جدة بعد استشفائه من الإصابة.

كان بنزيمة قد غاب عن صفوف اتحاد جدة في المباريات السابقة بسبب إصابته بمشاكل في منطقة أسفل الظهر.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن بنزيمة عاد للتدريبات مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب مؤخرًا.

وقد عانى بنزيمة من عدة إصابات في الفترة الأخيرة، حيث شعر بآلام في عضلة الساق الخلفية وتعرض لإصابة في منطقة أسفل الظهر بمجرد تعافيه من الإصابة السابقة.

وغاب بنزيمة عن ثلاث مباريات متتالية لاتحاد جدة، بما في ذلك لقاء الإياب مع الهلال في الدوري السعودي ومباراتي ذهاب وإياب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.