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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسعر 27 جنيها للكيلو .. توزيع 63 طن سكر على أهالي القليوبية

توزيع السكر
توزيع السكر

أعلنت مديرية التموين بالقليوبية توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين، بسعر27 جنيها للكيلو، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار.


وأكد عيد عبد الله، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه تم توزيع كمية قدرها 63 طن من سكر المبادرة تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.


من جانبه، قال عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن المحافظة تضع على رأس أولوياتها التخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم من خلال توفير السلع الأساسية لهم بأسعار منخفضة وبجودة عالية في أماكن قريبة من منازلهم، حيث افتتحت المحافظة حتى الآن 15 معرضا جديداً لبيع السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الكريم، بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، في إطار حرص المحافظة على توفير السلع للمواطنين والانتشار في الأماكن القريبة من التجمعات والكتل السكنية.

القليوبية مديرية التموين بالقليوبية رئيس مجلس الوزراء مباحث التموين محافظ القليوبية

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