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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رشا مهدي: استمتعت بدوري في مسلسل سر إلهي.. وتفاجأت بـ محمد ثروت

رشا مهدي
رشا مهدي

كشفت الفنانة رشا مهدي كواليس تعاونها مع الفنانة روجينا، في مسلسل “سر إلهي”، في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، والمعروض حصريا عبر قناة CBC الفضائية. 

وقالت رشا مهدي، في لقاء خاص مع كاميرا موقع “صدى البلد” الإخباري، إنها استمتعت بدور نهى الذي لعبته في أحداث مسلسل “سر إلهي”، مع روجينا، وتفاجأت بدور الفنان محمد ثروت أمامها، مشيرة إلى حالة الاندماج في الأدوار التي عاشوها خلال كواليس تصوير المسلسل. 

 

تفاصيل مسلسل سر إلهي

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

سر إلهي مسلسل سر إلهي رشا مهدي الفنانة رشا مهدي محمد ثروت

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