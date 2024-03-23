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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

481.6 مليون جنيه أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي 2023 بزيادة 77% عن 2022

صدى البلد

اعتمدت الجمعية العامة العادية ( الثامنة والعشرون )  للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ، القوائم المالية للعام المالي 2023، وكذلك تقرير مراقبي الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، والذي شهد تحقيق صافي ربح قدره 481.6 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح عام 2022 الذي بلغ 272.4 مليون جنيه ، بنسبة زيادة قدرها  77 % عن العام السابق ،و بلغ نصيب السهم من صافي أرباح العام  2.27 جنيه  مقارنة بالعام الماضي البالغ 1.29 جنية ، وأقرت الجمعية توزيع مبلغ 50 قرشا لكل سهم.

  
كما وافقت علي تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023 .
جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد اليوم  برئاسة عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور المساهمين وممثلي المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة. 

 

واستعرض الجبالي عددا من الإنجازات التي تمت خلال العام المالي 2023 ، حيث قامت الشركة بتنفيذ وتطوير العديد من الانشطة التي تدر عائدا عليها بشكل كبير ، ومن أهمها تحديث وتطوير مركز إحياء التراث السمعي والبصري ، والذي يلعب دوراً هاماً في إحياء التراث القديم من الكنوز الوثائقية المصورة والحفاظ عليها للأجيال  القادمة ، حيث ساهم بإيجابية في الانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ،وقام  بترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية خلال العام الماضي ،مشيراً إلي   الإتفاق الذي تم في هذ الشأن مع الشركة القابضة للإستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية التابعة لوزارة الثقافة ، علي ترميم 300 فيلم روائي قديم من كلاسيكيات السينما المصرية، مضيفا أن المركز قام أيضا من الانتهاء من ترميم مجموعة من التسجلات النادرة للقرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ / محمد رفعت ، كما ألقي الضوء علي توجه الشركة خلال العام الماضي إلي فتح أفاق جديدة مع شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها السينمائية في مصر ، من خلال لجنة مصر للأفلام بالمدينة ، بإعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث قامت بالإشراف علي تنفيذ عدد كبير من الأفلام الأجنبية والعربية خلال العام الماضي ، وشهد عام 2023 إجراء عمليات تحديث وتطوير لإستديوهات مركز الخدمات الإعلامية بتزويده  بتنقيات الــ 4k  ، تمهيداً لبث القنوات الإخبارية العاملة في مصر في الفترة المقبلة بإستخدام هذه التقنيات ، والتي تعد الأحدث عالمياً في  مجال البث ، ومن الأمور الهامة التي حظيت باهتمام الشركة خلال عام 2023 ، الإرتقاء بالعملية التعليمية بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام ، من خلال دعم النواحي اللوجستية ، المتمثلة في إضافة معامل جديدة ، وكذلك إستخدام أحدث الأجهزة التعليمية ، وهو ما  أدي إلي زيادة أعداد الطلبة خلال العام المالي 2023 / 2024 .


كما أشار الجبالي الي التحديث والتطوير ، الذي شهده مركز التدريب بالمدينة up skill  ، والذي كان له أكبر الأثر في إبرام العديد من برتوكولات التدريب مع الجامعات المصرية والعربية والأجنبية ، والمؤسسة العربية للاتصالات ( عرب سات ) مما يساهم في تعظيم إيرادات الشركة علي المدي الطويل.


وتطرق الجبالي إلي عمليات التدعيم التي تمت للبنية التحتية بالمدينة  خلال العام الماضي ، وذلك بالتعاقد مع وزارة الكهرباء للإشراف علي تركيب محول كهربائي جديد  ، وكذلك إضافة خط صرف قطره 400 مم علي شبكة الصرف الرئيسية ، و أشار أيضاً إلي عمليات التحديث التي تتم بصورة مستمرة لفندق المدينة ، حيث تم تجديد أكثر من 100 غرفة وجناح به ، والتي تمثل حوالي 40 % من الطاقة الإيوائية للفندق ، كما تتطرق الجبالي إلي الخطوة الهامة التي شهدتها المدينة مع بدايات العام الحالي بافتتاح  المرحلة الاولي من مشروع" ماجيك لاند الحكير " الذي يعد أول منطقة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط .


وأكد رئيس مجلس الإدارة أن كل هذه الأمور الإيجابية ، أدت بشكل ملحوظ إلي تحسن الموقف المالي للشركة ، وزيادة القيمة السوقية للسهم حيث تجاوز مبلغ 23 جنيهاً للسهم الواحد ، مضيفاً أن هناك الكثير من المشروعات الكبيرة الجاري دراستها حالياً لتنفيذها في الفترة القادمة والتي تساهم في تعظيم الايرادات .


وفي نهاية الجمعية أعرب الجبالي عن اعتزازه وتقديره للعمل مع مجلس الإدارة الحالي ، وما يضمه من قامات تعمل بكل جهد ، وإخلاص من أجل رفعة المدينة ، وكذلك تقديره لكافة العاملين،  والذين تمكنوا بمجهوداتهم من وضع مدينة الإنتاج الإعلامي  ،في مكانتها الطبيعية الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة.

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