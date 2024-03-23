4 نجمات تألقن فى دراما رمضان.. أبرزهن إنتصار بأعلى نسبة مشاهدة

شهد الموسم الرمضانى الحالى تألق عدد من النجمات فى مسلسلات رمضان حيث قدمن أداءا تمثليا متميزا حتى تصدرا الترند وتوهجن فى رمضان ولعل من أبرز هؤلاء إنتصار وسلوى عثمان وسلوى محمد على وبسمة.

إنتصار

تالقت الفنانة إنتصار هذا العام فى الأعمال الفنية التى شاركت فيها وحتى فى الأعمال التى ظهرت فيها كضيف شرف، ولكن يظهر دورها فى مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الأبرز حيث قدمت دور الأم بحرفية شديدة وتفاعل معها الجمهور.

وتدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

سلوى عثمان

أما سلوى عثمان خطفت الأنظار إليها من خلال دور الأم فى مسلسل "حق عرب" حيث قدمت شخصية الأم ببراعة شديدة وشهدت علاقتها بابنها عرب حالة خاصة كانت سببا فى نجاح دورها بشكل كبير، كما برعت فى تقديم دور الأم فى مسلسل "نعمة الأفوكاتو" التى تعانى بعد وفاة ابنها.

المسلسل بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

بسمة

بينما بسمة حققت نجاحا كبيرا عند تقديمها شخصية الأم فى مسلسل "مسار إجبارى" ولفتت الأنظار إليها بأداءها المبهر فى شخصية الأم القوية ويناظرها شخصية أم عصام عمر والتى تقدم دورها صابرين.

مسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة،جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

سلوى محمد على

أما سلوى محمد علي فقد برعت فى أدائها بمسلسل "أشغال شقة" حيث قدمت شخصية جديدة ومختلفة عنها مما كان ذلك سببا فى إجادتها ولتفتت الأنظار إليها.