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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية بالقاهرة تشكر المصريين على تقديم التعازي في ضحايا هجوم كروكوس

صدى البلد

أعربت السفارة الروسية في القاهرة عن شكرها للمصريين الدين قدمو واجب العزاء والمواساة في ضحايا الحادث الإرهابي بمدينة كروكوس في موسكو. 

وقالت السفارة الروسية في بيان لها “نتقدم بالشكر الجزيل لأصدقائنا المصريين، الذين واصلوا منذ مساء أمس تقديم تعازيهم لنا فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي اللاإنساني الذي وقع على قاعة الحفلات الموسيقية Crocus City Hall في منطقة موسكو” .

وأضافت أن “الإرهاب له وجه واحد، بغض النظر عن الدين أو البلد”. 

وتم إنزال العلم الروسي على البعثات الدبلوماسية الروسية في مصر.

وتابعت “قلوبنا مع أهالي الضحايا! الشفاء العاجل للجرحى! المثابرة والقوة للأطباء الذين يقاتلون من أجل حياة الجميع!”. 

السفارة الروسية في القاهرة كروكوس السفارة الروسية

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