إقبال متزايد من المحامين قبل غلق صناديق الانتخابات ببني سويف

شهدت انتخابات نقابة المحامين ببنى سويف اقبال من قبل أعضاء الجمعية العمومية ، قبل ساعة من غلق باب الاقتراع والمقرر لها الساعة الخامسة مساء.

وشهدت نقابة المحامين توافد الناخبين للاقتراع بأصواتهم داخل 10 لجان فرعية ، حيث يبلغ إجمالى من له حق الإقتراع بنقابة بنى سويف 6996 ناخبا

وشهدت محافظة بني سويف اقبالا متوسطا ازداد في اللحظات الاخيرة من غلق باب اللجان وذلك في مقر نقابة المحامين ببني سويف والتي تضم ٤ لجان فرعية وفي مقار اللجان الفرعية بم اكز المدينة داخل نقابات المحامين بالمحاكم الجزئية الست حيث نطلقت في التاسعة من صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات المحامين ،2024 لاختيار النقيب العام و28 عضوا للمجلس.



وحددت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 488 لجنة على مستوى الجمهورية، فيما تجري عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، حيث تتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، تحت رئاسة المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة.

وفقًا للكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فإنه يتنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين، و253 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس كالآتي:

30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية

115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة

19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا

21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة

16 مرشحًا على مقعد استئناف إسكندرية

10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية

18 مرشحا على مقعد استئناف بني سويف

17 مرشحًا على مقعد استئناف أسيوط

7 مرشحين على مقعد استئناف قنا.



وأعلنتِ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، أن عمليات التصويت تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد اكتمال النصاب القانوني من حضور ثلاثة آلاف محام أو ثلث جمعية الانتخابات على الأقل، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوا..

وحددتِ اللجنة القضائية طرق التصويت ويتم ذلك عن طريق اختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، واختيار 25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف السابق ذكرها.

يذكر أن نقابة المحامين المصرية تضم37 نقابة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.

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