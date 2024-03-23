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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية الهندية تقبض على 35 قرصانًا صوماليًا بالقرب من البحر الأحمر

البحرية الهندية
البحرية الهندية

سلمت البحرية الهندية أكثر من 35 قرصاناً صومالياً إلى الشرطة في مومباي، اليوم السبت، بعد 100 يوم من عمليات مكافحة القرصنة شرق البحر الأحمر، حيث عادت القرصنة إلى الظهور للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد من الزمن


كانت الهند، أكبر قوة وطنية في خليج عدن ومنطقة شمال بحر العرب، قد ألقت القبض على قراصنة من سفينة الشحن روين الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أشهر من اختطافها قبالة الساحل الصومالي.

ومن خلال استغلال تركيز القوات الغربية على حماية السفن من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، نفذ القراصنة أو حاولوا أكثر من 20 عملية اختطاف منذ نوفمبر/ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين والأمن وتفاقم أزمة الشحن العالمي.

وقالت البحرية الهندية إنه مع الهجمات التي نفذها الحوثيون، الذين يدعون التضامن مع الفلسطينيين في غزة خلال الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس، وتصاعد أعمال القرصنة، انخفضت حركة المرور التجارية عبر المنطقة إلى النصف منذ نوفمبر، حيث سلكت السفن طريقاً أطول حول جنوب إفريقيا.

ويواجه القراصنة الذين اعتقلتهم قوات الكوماندوز الهندية عقوبة السجن مدى الحياة كأول من تتم محاكمتهم بموجب قانون مكافحة القرصنة الهندي لعام 2022، والذي يمكّن البحرية من القبض على القراصنة واعتقالهم في أعالي البحار.
وأضاف قائد البحرية الأميرال آر هاري كومار في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على العمليات إن الصوماليين كانوا يستخدمون السفينة روين باعتبارها 'سفينتهم الأم' لشن هجمات على سفن أخرى. أنقذت قوات الكوماندوز جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 فردًا.
 

وقالت البحرية إن الهند استجابت لـ 18 حادثًا، ونشرت 21 سفينة و5000 فرد بالتناوب، وصعود أكثر من 1000 سفينة والتحقيق فيها. وقد أدى وجودها غير المسبوق إلى نشر أكثر من اثنتي عشرة سفينة حربية في بعض الأيام.

وذكر كومار إن 'المهمة هي ضمان وجود الأمن والأمان والاستقرار' في المنطقة، قائلا 'نحن قادرون على الوفاء بمتطلبات كوننا المستجيب الأول والشريك الأمني ​​المفضل ... لضمان أن تكون منطقة المحيط الهندي آمنة ومأمونة ومستقرة.'

ارتفاع تكاليف البحر الأحمر البحرية الهندية التضامن مع الفلسطينيين الفلسطينيين في غزة

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