القمح والمانجو.. نصائح عاجلة للحفاظ على المحاصيل الزراعية من التقلبات الجوية

قدم الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عدة نصائح مهمة للمزارعين يجب مراعاتها خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل التقلبات الجوية الراهنة.

وجاءت النصائح كالتالى..

- ممنوع ري القمح إلا بمعلوم (حسب جدول سرعات الرياح) .. يعني السبت مناسب للري لكل المحافظات، والاحد غير مناسب لكل المحافظات، والاثنين والثلاثاء مناسبين لمعظم المناطق عدا شمال الدلتا ( كفر الشيخ ودمياط وبور سعيد وشمال الدقهلية وشمال البحيرة و الاسكندرية).

- المانجو والزيتون في مرحلة حرجة جدا وتحتاج إلى دعم وتدخلات عاجلة لضمان استقرار سريان العصارة والحفاظ على معدلات التزهير والتلقيح والعقد.

- البطاطس الصيفي في حيرة كبيرة وتحتاج عمر اضافي ( من اسبوع الى اسبوعين على الاقل) وحماية من الندوات.

- خضر انفاق ( بطيخ وكنتالوب وغيرها) متأثرة بشدة بسبب تذبذبات الحرارة وبرودة الليل في حاجة ماسة لضمان عدم توقف عمليات الامتصاص.

- محاصيل العروة الصيفي حديثة الزراعة (خضر صيفية طماطم وفلفل وباذنجان وخيار وكوسة وفاصوليا و ذرة وقطن وصويا وبطاطا وبامية .. الخ) انباتها ضعيف ونموها متقزم ... وتحتاج الى عالي الفسفور ومحفزات النمو.



وقال رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة إنه من السبت 23 /3 وحتى الجمعة 29 /3 يبدأ اليوم بشتاء متأخر بارد وينتهي بصيف مبكر حار، وهو طقس هذا الاسبوع ، حيث يبدأ الاسبوع بحرارة حول 22 - 25 نهارا و 9 - 12 ليلاً، وينتهى بحرارة حول 35 - 37 نهارا.