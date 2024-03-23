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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بهزر مع صحابي بالشتائم وهما موافقين فهل هذا حلال؟.. علي جمعة يجيب

الطفل يسأل الدكتور
الطفل يسأل الدكتور علي جمعة

وجه أحد الأطفال سؤالا للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يقول فيه (لو أنا بهزر مع صحابي بالشتائم وهما موافقين فهل هذا حلال؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، على سؤال سؤال الطفل خلال برنامج "نور الدين" الذي يذاع يوميا في رمضان على عدد من القنوات، أنه لا يجوز المزاح بالشتائم لأن الله تعالى نهى عن ذلك.

وأضاف، أن العفاف والجمال في الآداب يدل على الرقي، وبالرغم من أن الطرفين على توافق بهذا التعامل، فهذا لا يعني أنه يصح لأن هناك نموذج للتعامل كما أرشدنا النبي الكريم.

واستشهد علي جمعة، بقوله تعالى (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا).

وأكد أن الله تعالى لا يحب سفاسف الأمور ولا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذه لها شروط ليست موجودة في المزاج بين الشباب بالشتائم.
 

علي جمعة نور الدين الشتائم المزاح

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