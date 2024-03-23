حقيقة اقتراب مدافع سيراميكا كليوباترا من الإنضمام لصفوف الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن إهتمام نادي الزمالك بضم لاعب سيراميكا كيلوباترا أحمد رمضان بيكهام خلال الإنتقالات الصيفية.

وعلم صدي البلد من مصادر داخل نادي الزمالك، أنه لا صحة للأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول دخول إدارة النادي في مفاوضات مع أحمد رمضان بيكهام، مدافع سيراميكا كليوباترا، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر أن أحد وكلاء اللاعبين قد قدم عرضًا لإدارة الكرة بالزمالك بشأن ضم أحمد رمضان بيكهام، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا العرض.

وكشف الإعلامي محمد شبانة عن نية نادي الزمالك، ضم مدافع سيراميكا خلال الفترة المقبلة من خلال تفاوض مباشر تم مع اللاعب.