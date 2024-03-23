عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين توجه طلبا عاجلا للولايات المتحدة بشأن تعهد إسرائيلي حول قتل المدنيين

أرشيفية
أرشيفية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، الولايات المتحدة ، بمراجعة تعهد إسرائيل الخطي بعدم استخدام الأسلحة الأميركية في قتل المدنيين الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية لهم.

قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنه منذ أن وقعت إسرائيل تعهدا خطيا بعدم استخدام الأسلحة الأميركية في قتل المدنيين الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية لهم، وهي تواصل تصعيد المجازر الجماعية التي ترتكبها ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي خلفت مئات الشهداء والمصابين والمفقودين بمن فيهم النساء والأطفال كما يحدث باستمرار على دوار الكويت في مجازر الجوع والطحين.

وتساءلت الوزارة بشأن موقف الإدارة الأميركية من هذا التعهد في ظل استمرار ارتكاب إسرائيل من مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين وقتلهم إما بالقصف الوحشي أو بالتجويع والتعطيش أو الحرمان من الأدوية؟"

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والدول كافة بوقف جميع أشكال صيغ التعايش مع إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره بالقوة مهما حاولت تغطيته بمواقف إنسانية رفيعة المستوى في الشكل، لكنها غير عملية ولا تترجم إلى أفعال إن لم تكن تتواطَأ مع الاحتلال بالمعنى الجوهري.

وقالت إن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة طيلة 169 يوما، سئم من ردود الفعل الدولية الهزيلة، وينتظر قرارا أمميا ملزما يجبر إسرائيل بقوة القانون الدولي على وقف حرب الإبادة وحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه لا يوجد أي تبرير لمهادنة إسرائيل في عدم حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، مطالبة نظيرتها الأميركية بمراجعة مدى التزام إسرائيل بهذا التعهد واتخاذ ما يلزم من القرارات الكفيلة بإجبارها على حماية المدنيين وعدم استهدافهم وادخال المساعدات لهم بشكل مستدام.

وزارة الخارجية الفلسطينية تعهد إسرائيل الأسلحة الأميركية قتل المدنيين الفلسطينيين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

ترشيحاتنا

محاضرة فيديو لمنتخب تونس قبل مواجهة كرواتيا

شاهد.. مشادات وخناقات والفاظ خارجة خلال انتخابات المحامين

3 طوابق والأدخنة وصلت السماء .. التحريات تكشف تفاصيل حريق باخرة الجيزة

المستشار محمد سمير يوضح لـ«صدى البلد» حالات تقديم شكوى من مواطن للنيابة الإدارية

إعلام إسرائيلي: مصر رفضت كل مقترحات واشنطن حول عملية عسكرية في رفح

حسام حسن: الفوز يأتي من الروح الموجودة داخل غرفة الملابس .. وجاهزون للنهائي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

تحذير.. السيارات المتصلة بالإنترنت تهدد بيانات السائقين

طريقة عمل ورق العنب بالزيت| بمذاق لا يقاوم

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ