إقبال متزايد على التصويت في انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة

أقبل الناخبون من المحامين على المراكز الانتخابية للنقابة العامة للمحامين بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، للمشاركة في العملية الانتخابية لممارسة حقهم الانتخابي في التصويت لاختيار أعضاء نقابتهم وذلك في ١٤ مركزا انتخابيا بنقابتي إيتاي البارود جنوب البحيرة ودمنهور شمال البحيرة موزعين على ١٧ لجنة انتخابية.

انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة

انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة

انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة

انتخابات نقابة المحامين بالبحيرة

وأكد رامي الحديني وكيل نقابة محامي شمال البحيرة، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النقابة أنه سيتم فتح باب التصويت حتى الخامسة مساء اليوم، وحق التصويت مكفول لكل محام مسدد اشتراك ٢٠٢٣ ولا يشترط سداد الناخب لاشتراك ٢٠٢٤، علمًا بأن محامي الجدول العام ( تحت التمرين ) ليس لهم حق التصويت وكذلك المحالين للمعاش.

وأشار الحديني، الى أن الانتخابات في جميع مراكز محافظة البحيرة ستجرى بغرف المحامين بالمحاكم كل محام حسب محل قيده بالجزئية التابع لها ولا يجوز التصويت في أي لجنه لم يكن المحامي مقيدا بها كما لا يوجد ما يسمى بلجان الوافدين.

وأضاف الحديني، أن المحامين المقيدين ببندر دمنهور ومركز دمنهور سيكون التصويت في لجان انتخابية منعقدة بدار النقابة بدمنهور أرض الميري بالدور الأرضي بقاعة المناسبات، مشيرًا انه تم الغاء نظام التصويت ببطاقات التصويت القديمة ويكتفى فقط بالكارنية الذي يتم الاطلاع عليه من قبل عضو النيابة الإدارية امام الصندوق ثم توقيع الناخب في الكشف واستلام أوراق التصويت وإبداء الرأي فيها ووضعها في الصندوق المخصص.

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم، عملية التصويت في انتخابات المحامين ،2024 لاختيار النقيب العام و28 عضوا للمجلس.

وحددت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 488 لجنة على مستوى الجمهورية، فيما تجري عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، حيث تتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، تحت رئاسة المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة.

وفقًا للكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فإنه يتنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين، و253 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس كالآتي:

30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية

115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة

19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا

21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة

16 مرشحًا على مقعد استئناف إسكندرية

10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية

18 مرشحا على مقعد استئناف بني سويف

17 مرشحًا على مقعد استئناف أسيوط

7 مرشحين على مقعد استئناف قنا.

أعلنتِ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين، أن عمليات التصويت تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد اكتمال النصاب القانوني من حضور ثلاثة آلاف محام أو ثلث جمعية الانتخابات على الأقل، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوا..

حددتِ اللجنة القضائية طرق التصويت ويتم ذلك عن طريق اختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، واختيار 25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف السابق ذكرها.

يذكر أن نقابة المحامين المصرية تضم37 نقابة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.