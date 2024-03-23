إعلام إسرائيلي: مصر رفضت كل مقترحات واشنطن حول عملية عسكرية في رفح

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طرح خلال زيارته لمصر عدة مقترحات بشأن رفح ، تسمح لإسرائيل بالعمل عسكريا في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، بعد إجلاء النازحين إلى مناطق أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، اليوم السبت، إن القاهرة رفضت كافة هذه المقترحات، بسبب أن تنفيذها سيستغرق وقتا طويلا.

وقال بلينكن، بعد زيارته لإسرائيل أمس، إن التحرك في رفح سيعزل إسرائيل عن العالم ويضر بأمنها.

وأضاف أن مثل هذا الإجراء سيتم مناقشته مع الوفد الإسرائيلي الذي سيصل إلى واشنطن الأسبوع المقبل".