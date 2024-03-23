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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 9 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم، بأن تسعة فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات بنيران دبابة إسرائيلية أثناء انتظارهم توزيع المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بمدينة غزة.

وفي أخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 32142 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 74412 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت صحة غزة في بيان لها أن نحو 72 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 144 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا، في ظل تفشي المجاعة بين سكان غزة إلى جانب ظروف إنسانية مروعة في وقت يعتزم فيه رئيس حكومة الاحتلال تنفيذ عملية اجتياح لمدينة رفح الفلسطينية.

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