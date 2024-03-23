مفاجأة.. أمريكا أبلغت روسيا بتخطيط داعش لمهاجمة موسكو.. تفاصيل

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم أن المخابرات الأمريكية جمعت معلومات استخباراتية هذا الشهر، تفيد بأن جماعة ISPK وهو فرع من تنظيم داعش المتمركز في أفغانستان، يتطلع إلى روسيا لشن هجوم إرهابي.

وأوضحت أن تنظيم داعش الإرهابي كان هادئًا نسبيًا حتى وقت قريب، لكنه كثف جهوده لشن هجمات على أهداف مناهضة في أوروبا وخارجها.

وتم إحباط بعض المؤامرات، مما جعل الخبراء يعتقدون أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش قد تضاءل نطاقه حتى الآن.

وبالإشارة إلى ISPK باسم داعش-K، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن أحد المحللين قوله إن داعش ينتقد الرئيس فلاديمير بوتين والدعاية الروسية.

وقال كولين كلارك، محلل مكافحة الإرهاب في مجموعة سوفان، وهي شركة استشارات أمنية مقرها نيويورك: “لقد ركز تنظيم داعش خراسان اهتمامه على روسيا طوال العامين الماضيين، واتهم الكرملين بأن دماء المسلمين ملطخة بأيديه” في إشارة إلى تدخلات موسكو في أفغانستان والشيشان وسوريا.

معاقبة مهاجمي موسكو

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعقب ومعاقبة المسؤولين عن هجوم مركز “كروكوس سيتي هول” التجاري بضواحي موسكو.

وأعلن بوتين الحداد الوطني على ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أن جميع المتورطين فيه سينالون العقاب الحتمي.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن يوم غد الأحد 24 مارس يوم حداد وطني.

وأكد بوتين أنه "تم العثور على جميع الجناة الأربعة المنفذين المباشرين للهجوم الإرهابي، أولئك الذين أطلقوا النار وقتلوا الناس، وتم اعتقالهم"، مضيفا أنهم حاولوا الاختباء متجهين نحو أوكرانيا، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أنه تم إعداد منفذ لهم من الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة".