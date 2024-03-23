عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية قضاء الفتاة أياما أفطرتها في رمضان بسبب العذر

المرأة المسلمة
المرأة المسلمة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (جاءت الدورة الشهرية وأنا في سن 14 عاما، وكنت أفطر لمدة سبعة أيام ولا أقضيها، فهل يجوز لي الآن أن أصوم هذه الأيام ولو كل أسبوع يوما أو يومين؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه قد اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلا.

وأجمع الفقهاء على أن الحيض يوجب القضاء فقط، وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعدٍّ لا يجب على الفور بل يجب وجوبًا موسعًا في خلال العام التالي وقبل حلول رمضان من العام القابل.

وتابعت: فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان». فإن أخرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر صامت رمضان الحاضر ثم تقضي بعده ما عليها، ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن والبصري.
 

دار الإفتاء الدورة الشهرية الفقهاء الفطر الحائض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

الرئيس السيسى يستقبل محمد بن زايد فى لقاء أخوي.. فيديو وصور

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة..فيديو

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

عبور لاند تقرر خفض أسعار الجبن والألبان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

معاينة حريق باخرة كورنيش الجيزة: فاضية ولا إصابات في الحادث

بعد هجوم موسكو.. رئيس الشيشان يتوعد بالقضاء على المتورطين في أي مكان

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يوضح أعظم صور العدل في الميراث

شنبك عاوز جنايني.. رامز جلال يسخر من "لوك" أحمد عيد

"الصحفيين": مد حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة لـ الخميس المقبل

محمد سمير يشرح لـ«صدى البلد» الفرق بين دور النيابة الإدارية والرقابة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلويات رمضان| طريقة عمل أصابع الجلاش المحشية بالسميد

هبة مجدي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

7 مليارات دولار و20 ألف فرصة عمل| مشروع مصري باستثمارات عالمية في هذه المنطقة

إلهام شاهين تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية لافتة| شاهد

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ