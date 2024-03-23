عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شنبك عاوز جنايني.. رامز جلال يسخر من "لوك" أحمد عيد

رامز جلال وأحمد عيد
رامز جلال وأحمد عيد

وقع الفنان أحمد عيد بطل مسلسل الحشاشين والفنان محمد أنور نجم مسرح مصر ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

وسخر الفنان رامز جلال من لوك الفنان أحمد عيد قائلا:" حلو اللوك دا ما تعملوش تانى دا شنبك عاوز جنايني مش حلاق"

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة


ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

ام بي سي مصر الناصر زيدان الفنان رامز جلال الفنان أحمد عيد الفنان محمد انور السقا وباسم سمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الفيفا بعد فوز منتخب مصر على نيوزيلندا

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

حكاية جريمة هزت الدقهلية| قطة تلتهم رضيعة.. والتحقيقات تكشف مفاجأة غير متوقعة

من محبسه بخط اليد.. أول رسالة من سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع|انفراد

مد أجل الحكم في طعون مرتضى منصور على "حبسه" بتهمة سب الخطيب

اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة..فيديو

الرئيس السيسى يستقبل محمد بن زايد فى لقاء أخوي.. فيديو وصور

عبور لاند تقرر خفض أسعار الجبن والألبان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كنت مطلوبة من الرجالة..انتصار تتحدث عن علاقتها مع الحب

السيطرة على حريق منزل من طابقين في الجيزة.. صور

لأول مرة يهرب الجناة.. هل نفذ داعش فعلا هجوم موسكو؟

كن جوادا في الشهر الكريم.. فضل الإنفاق وإفطار الصائم خلال رمضان

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار ..غرامة 1500 جنيه عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات

أستاذ تفسير يحذر من عواقب سفك الدماء تحت مسمى الجهاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة |شاهد

رؤساء الأحياء في مواجهة جشع السائقين.. وهذه التعريفة الجديدة

يحارب البكتيريا ويقوي الذاكرة .. فوائد متعددة لمشروب شهير ورخيص

أخبار السيارات.. طريقة للمحافظة على الوقود بعد ارتفاع البنزين.. سيارة بـ40 مليون جنيه.. حول سيارتك لغاز

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ