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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الكبير أوي 8 الحلقة 13.. حفلة تنكرية والكبير يجسد شخصية نابليون

مسلسل الكبير
مسلسل الكبير

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الكبير أوي الكثير من الأحداث الكوميدية التى تجمع الكبير بباقي أفراد عائلته.

ودارت فكرة الحلقة الثالثة عشر حول شخصية جوني والذي قرر عمل حفلة تنكرية احتفالا بالهالوين.

وجسد الكبير خلال هذه الحفلة شخصية نابليون بينما جسد هجرس the mask.

 

أحداث مسلسل الكبير

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

 

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة  watch it

الكبير أوى جونى احمد مكي محمد سلام

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