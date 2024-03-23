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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسين: كلنا في ضهر حسام حسن ومن المبكر الحكم على أداء المنتخب

حسام حسن
حسام حسن

رفض ربيع ياسين نجم كرة القدم المصرية السابق، فكرة تقييم منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بعد مباراة نيوزيلندا والتي جمعت بين المنتخبين أمس في بطولة كأس عاصمة مصر، وحقق منتخبنا الوطني الفوز خلالها بهدف نظيف عن طريق مصطفى محمد.

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وقال ربيع ياسين خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "المدام في المطبخ"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "كلنا في ظهر حسام وإبراهيم حسن ودعم تجربة المدير الفني الوطني، ولا نستطيع تقييم منتخبنا من مباراة واحدة فقط".
 

بناء جيل جديد لمنتخب مصر
وأشار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: "حسام حسن مطلوب منه بناء جيل جديد، كلنا متحمسين لتجربة التوأم لأنه واحد من رموز الكرة المصرية ومنتخب مصر، وواثق في تكوين جيل جديد يشرف كرة القدم المصرية تحت قيادة حسام حسن".

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