بحكم قضائي .. تعليق استخدام تليجرام في إسبانيا

كشف مصدر بالمحكمة العليا الإسبانية أن المحكمة أمرت بتعليق برنامج المراسلة "تليجرام" في البلاد، بعد أن اشتكت شركات إعلام من أن المنصة تسمح للمستخدمين بتحميل المحتوى الخاص بهم دون إذن.

حسب وكالة "رويترز" للأنباء، سيتم تعليق استخدام "تليجرام" في إسبانيا مؤقتا اعتبارًا من الاثنين المقبل بعد طلب من شركات إعلام تشمل "أتريسميديا" و"إي. جي. إي. دي. إيه" و"ميدياست" و"تيليفونيكا".

وافق القاضي سانتياجو بيدراز على حظر خدمات "تليجرام" في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات.

قال مصدر المحكمة إن مزودي خدمات الهاتف المحمول سيكونون مسؤولين عن حجب خدمات البرنامج.

ويعد "تليجرام" هو رابع أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في إسبانيا وفقا لهيئة مراقبة المنافسة، ويستخدمه ما يقرب من 19 بالمئة من الإسبان، وفقا لاستطلاع أجرته الهيئة.