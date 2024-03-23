حط روج يلا.. محمد أنور يكسر لوكيشن رامز جاب من الآخر

وقع الفنان أحمد عيد بطل مسلسل الحشاشين والفنان محمد أنور نجم مسرح مصر ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

ووضع رامز جلال، أحمد عيد ومحمد أنور فى صندوق ضيق للغاية وطلب من محمد أنور وضع روج “ احمر شفاه” ، ليرد انور قائلا:" دا انا اموت احسن".

وبعد ذلك أجبر رامز جلال الفنانان على الوقوف على كوبرى زجاجى وذكر بعض "النكت" قبل يسقطهما فى حوض مياة، وحاول محمد أنور أن يمسك فى طرف الكوبرى الزجاج إلا أنه كسر فى يده.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة



ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.