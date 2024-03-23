صبري فواز: أنا مش ديكتاتور ولا أفرض رأيي على أولادي

أكد الفنان صبري فواز، أنه ليس شخصا ديكتاتوريا مع أولاده وأسرته، ويتناقشون معًا في العديد من أمور حياته، منوهًا بأنه يحب الحرية ويدافع عن الحريات بشكل كبير وقوي جدًا.

وأوضح "فواز"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حال وجود أي أزمة؛ لا يفرض أي شيء على أقاربه أو أحفاده، منوهًا بأنه في أي موقف لا يفرض رأيه على أولاده ولكنه يناقشهم.

وأشار صبري فواز إلى أن حال حدوث أي أزمة يتحدث مع نقيب الفنانين، لافتا إلى أنه لا يدخل في المواجهة مع أي شخص، ولا يريد أن يترك للخطأ شرعية كي يستمر.

وأوضح أنه لم يرحل من أي دور بسبب أي انتقام أو مواجهة في حياته مع فنان شهير أو مخرج.