خبير علاقات دولية: نتنياهو يتعامل مع المؤسسات الأممية والإغاثية بالتهديد والبلطجة

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة توضح الحال الذي وصل له الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو يتعامل مع المؤسسات الأممية والإغاثية بالتهديد والبلطجة.

أضاف "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مأساة الشعب الفلسطيني مستمرة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي في سبات ونوم، ويكتفون بالتصريحات.

أشار إلى أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج لتصريحات جوتيرش بل يحتاج لإنهاء الاحتلال والأزمة الحالية، مؤكدًا أنه على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم خطوات ملموسة تريح الشعب الفلسطيني.