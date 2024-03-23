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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هتغير.. انتصار: معايا 13 محامي من كُتر القضايا اللي عليّا| فيديو

الفنانة انتصار
الفنانة انتصار

حلّت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب، ويذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، وكشفت «انتصار» حقيقة تصريحاتها الجريئة بشأن مشاهدة الأفلام الخادشة للحياء.

وقالت الفنانة «انتصار» إنها صرحت في وقت سابق بالفعل بأنها تشاهد الأفلام الخادشة للحياء ولكن التصريحات كانت على سبيل المزاح.

 وتابعت «انتصار»: بعض المواقع الالكترونية غير المرخصة قامت بتحريف تصريحاتها حيث نشرت أنها تشاهد تلك الأفلام هي وأبنها سويا.

 وأوضحت الفنانة انتصار أنها بعد تلك الواقعة منعت الإدلاء بتصريحات لصحفيين أو مواقع غير مرخصة من قبل نقابة الصحفيين.

13 محاميًا

وأكدت الفنانة انتصار أنها تستعين بـ 13 محاميًا بسبب كثرة القضايا التي رُفعت ضدها بشأن بعض تصريحاتها معقبة:" أنا بقول اللي أنا عاوزاه ومش هسمح لحد يفقدني هويتي واللي عاوز يكتب حاجة يكتبها وأنا هقول اللى عاوزاه مش هتغير".

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