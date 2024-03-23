انتصار عن ظاھرة أبناء الفنانين: السوق هيلفظ غير الموهوبين

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب، ويذاع عبر شاشة قناة «الحياة».

وكشفت الفنانة انتصار عن رأيها في ظاهرة أبناء الفنانين قائلة:" شايفاها ظاهرة حلوة وكويسة جدا".

وتابعت الفنانة انتصار ان مجال الفن او السوق هو الذي يحكم على مدى موهبة أبناء الفنانين.

أسر فنية

وأضافت الفنانة انتصار ان ابناء الفنانين مؤهلين للعمل في مجال الفن بحكم أنهم تربوا في أسر فنية منذ الصغر.

وأكدت انتصار ان الفن سيلفظ أبناء الفنانين أذا كانوا غير موهوبين، ومجال الفن لا تنفع فيه الواسطة.