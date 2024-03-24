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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يفتتح دورته الرمضانية.. تفاصيل

صدى البلد

شهد نادي الزمالك اليوم السبت، افتتاح دورة النادي الرمضانية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، بنظامها الجديد، تحت قيادة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي تواجد في افتتاح الدورة، على الاحتفاء بالرموز ونجوم الكرة، وهم، أحمد عبد الحليم وعادل المأمور وغانم سلطان ومحمود الخواجة وعلي خليل وسامي منصور وطارق يحيى وحمادة عبد اللطيف، وذلك قبل إنطلاق الدورة، و اختيارهم لقرعة البطولة.

وافتتح نجوم الزمالك الدورة الرمضانية بمباراة استعراضية، وضم الفريق الأول كل من، حازم إمام وطارق السيد ومحمد عبدالله وإبراهيم صلاح وعبدالله عويس وعمرو نصوحي، أما الفريق الثاني ضم كل من، عبد الحليم علي وجمال حمزة ومحمد أبو العلا وأيمن عبد العزيز ووائل القباني وأحمد عبد المقصود.

وتقام دورة الزمالك الرمضانية، التي تنظمها إدارة العلاقات العامة برئاسة شريف منير حسن،  على بطولتين، بحيث تقام البطولة الأولى "المفتوحة" بمشاركة 24 فريقاً، وتتكون من 6 مجموعات على أن تضم كل مجموعة 4 فرق.

ويحصل الفريق الفائز بالبطولة على 50 ألف جنية؛ والوصيف على 25 ألف جنية، على أن تكون جائزة الفريق الثالث 10 آلاف جنية.

أما البطولة الثانية، تكون من 11 إلى 17 عاماً، بمشاركة 16 فريقاً، وتتكون من 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.

ويحصل الفريق الفائز صاحب المركز الأول على 15 ألف جنية، ويحصل الوصيف على 10 آلاف جنية، ويحصل صاحب المركز الثالث على 5 آلاف جنيه.

الزمالك دورة رمضانية لاعبي الزمالك

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