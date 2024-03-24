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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتصار: أستعين بـ 13 محاميا بسبب كثرة القضايا المرفوعة ضدي

الفنان انتصار
الفنان انتصار

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب، ويذاع عبر شاشة قناة «الحياة».

وكشفت انتصار عن رأيها في ظاهرة أبناء الفنانين قائلة: "شايفاها ظاهرة حلوة وكويسة جدا".

وتابعت انتصار أن مجال الفن أو السوق هو الذي يحكم على مدى موهبة أبناء الفنانين، ولكنهم مؤهلين للعمل في مجال الفن بحكم أنهم تربوا في أسر فنية منذ الصغر.


وأكدت انتصار أن الفن سيلفظ أبناء الفنانين أذا كانوا غير موهوبين، ومجال الفن لا تنفع فيه الواسطة.

افلام خادشة

وقالت «انتصار» إنها صرحت في وقت سابق بالفعل بأنها تشاهد الأفلام الخادشة للحياء ولكن التصريحات كانت على سبيل المزاح.

 

وتابعت «انتصار»: بعض المواقع الالكترونية غير المرخصة قامت بتحريف تصريحاتها، حيث نشرت أنها تشاهد تلك الأفلام هي وأبنها سويا.

وأوضحت انتصار أنها بعد تلك الواقعة منعت الإدلاء بتصريحات لصحفيين أو مواقع غير مرخصة من قبل نقابة الصحفيين.


وأكدت انتصار أنها تستعين بـ 13 محاميًا بسبب كثرة القضايا التي رُفعت ضدها بشأن بعض تصريحاتها معقبة: "أنا بقول اللي أنا عاوزاه ومش هسمح لحد يفقدني هويتي واللي عاوز يكتب حاجة يكتبها وأنا هقول اللى عاوزاه مش هتغير".

كاملة أبو ذكرى

ووجهت مني عبد الوهاب سؤالا لـ انتصار قائلة: «كاملة أبو ذكري قالت انك ممثلة شاطرة جدا، بس مش هتشتغل معاكي تاني لانك غير منضبطة»، لترد عليها قائلة: «أتمني ان المخرجة كاملة أبو ذكري متتكلمش كتير في البرامج لانه مش صح، مينفعش كل شوية تطلع علي الناس لاني مبحبش انها عملت كدا، وبراحتها مشتغلش معايا تاني».

وتابعت: «انتي مخرجة كبيرة ليكي اسم مينفعش البرامج تستغلك، وتطلعي تتكلمي عن زملائك وحش، لانك من أهم المخرجين الموجودين في الشرق الأوسط، وانا بحبها جدا لانها صحبتي».

نيللى كريم


وعن جدل تعليم انتصار وباسم سمرة التمثيل لنيللي كريم فى مسلسل ذات، قالت انتصار:«انا قولت كدا عشان باسم سمرة طلع وقال في لقاء وقال اني انا وانتصار علمنا نيللي كريم التمثيل، وانا اتزنقت في لقاء بعدها ع طول، وقولت ساعتها مكنش يقصد هو كان قصده انه في الفترة دي كنا بنمثل بقالنا فترة طويلة، وهي حينها كانت راقصة شاطرة، كانت بتلعب باليه حلو جدا، وعجبني ساعتها اني نيللي كريم مردتش خالص واحترمتها جدا».
 

الحب فى حياة انتصار


وتحدثت إنتصار عن علاقتها مع الحب فى الوقت الحالي، قائلة: كنت مرغوبة من الرجال طوال الوقت، ولكن اكتفيت وزهقت، وعمري ما بخاف اني أكون مرغوبة أم لا، وممكن لو أعجبت برجل أروح أقوله، والحب ملوش مكان ولا وقت، وفي اللحظة دي الكون كله بيكون ساكت احتراما لهذة اللحظة».


وتابعت:«ودائما الراجل اللي بيحبك بيتكلم عنك ورا ضهرك حلو، وأخر مرة حبيت فيها كانت من وقت طويل، والحب بيغير الحياة بتحس اني الأكل له معني واللبس له معني ودولابك اللي في البيت له معني».

محمد رمضان

وقالت مني عبد الوهاب  لـ انتصار "محمد رمضان رد على تصريحاتك بشكل فهمته الناس أنه زعل منك" لترد عليها قائلة:" لأ خالص هو رد عليا رد حقيقى وأنا لم اقصد الإساءه إليه فى عز نجوميته".
مضيفة أن محمد رمضان لم يحاول التواصل معها بعد تصريحاتها بشأن بدايته.

وكانت انتصار صرحت بأن محمد رمضان في بدايته كان يذهب اليها إلى المسرح يبحث عن عمل وكانت بدورها تعامله بلطف ليرد عليها محمد رمضان قائلا: "زمان كنت بدور على شغل لكن حاليا الشغل اللي بيدور عليا".

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