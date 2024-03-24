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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إزالة مخالفات كافيه شهير في المعادي.. صور

دانا كافيه
دانا كافيه

شنت شرطة المرافق بالقاهرة، حملة لإزالة الإشغالات في المعادي وتم توجيه حمله من مباحث المرافق وقسم المعادي لإزالة مخالفات كافيه شهير بالمعادي وقامت المباحث بإعادة انتظام  حركة المرور في الشارع.  

كما أسفرت الحملة عن إزالة إعلانات بدون ترخيص وحواجز وسلاسل حديدية، تعوق حركة المارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة.

 

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