انتصار: قضيت في الجامعة 13 سنة بسبب العمل والزواج

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب، ويذاع عبر شاشة قناة «الحياة».

وتحدثت انتصار عن بدايتها الفنية قائلة: "بدأت الشغل وأنا فى سنة أولى جامعة وبعدها أتجوزت وخلفت مرتين وأنا لسه بدرس".

ولفتت انتصار إلى أنها قضت في الجامعة 13 سنة بسبب العمل والزواج ونصحت الفتيات بعدم الزواج الا بعد انتهاء الدراسة.

والدها

وقالت انتصار إن والدها كان متخوفا بعض الشئ من امتھانھا التمثيل ولكن بدأ يقتنع به كمجال بعد نشر اخبار عن اعمالها الفنية.

وأوضحت انتصار أن الفنان القدير رياض الخولى نصحها بتقليص دائرة معارفها.