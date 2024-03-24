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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سوق كسبان .. استثمر «فلوسك» في مجال السيارات الطائرة

السيارات الطائرة
السيارات الطائرة

تشير التوقعات الصادرة عن شركة Allied Market Research إلى أن سوق السيارات الطائرة ينمو بوتيرة سريعة ويتوقع أن تشهد زيادة هائلة في القيمة خلال العقود القادمة. 

بحلول عام 2025، من المتوقع أن تبلغ قيمة هذا السوق حوالي 215.5 مليار دولار، وتتجاوز 3.8 مليار دولار بحلول عام 2035. 

ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار أو حتى 2.9 تريليون دولار بحلول عام 2040، وفقًا لتقديرات موقع مورجان ستانلي.

 

ما أفضل الشركات للاستثمار في سوق السيارات الطائرة؟

دخلت شركات مرموقة مثل ستيلانتس عالم السيارات الطائرة، حيث قامت مؤخرًا بشراء 12.3 مليون سهم من أسهم شركة Archer Aviation. 

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Alef Aeronautics المدعومة من تسلا عن تلقيها طلبات مسبقة لأكثر من 2850 سيارة طائرة بسعر 300 ألف دولار أمريكي.

توجد العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، ومن بينها شركة Joby Aviation (NYSE: JOBY)، التي قد تواجه بعض التحديات في الوقت الحالي، ولكن لا تزال واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال. 

يشجع الأداء المالي القوي للشركة، حيث سجلت زيادة في الإيرادات إلى 1.03 مليون دولار في الربع الأخير مع خسارة طفيفة قدرها 17 سنتًا فقط.

تقدم شركة Joby Aviation خدمات التاكسي الجوي في دبي، وقد وقعت اتفاقية مع شركة Helo Holdings لتركيب أجهزة شحن التاكسي الجوي في نيويورك، مما يشير إلى نمو الاهتمام بالسيارات الطائرة في العديد من المدن الكبرى حول العالم. 

تشير تقديرات Custom Market Insights إلى أن قيمة سوق سيارات الأجرة الطائرة قد تتضاعف من 3.8 مليار دولار في عام 2023 إلى 14.9 مليار دولار بحلول عام 2032.

مع توقع تسليم طائرتين للقوات الجوية الأمريكية في عام 2025، تتمتع شركة Joby Aviation بمكانة قوية في هذا القطاع الواعد.

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