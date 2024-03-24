نشر الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه بموقع فيسبوك تصريحات أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق بشأن تعيين حازم إمام مشرفًا على المنتخب.

وقال ميدو: كنت ضد إشراف حازم إمام على المنتخب".



علي الجانب الآخر قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة الـ 17 من بطولة دوري nile موسم 2023-2024.

وجاء قرار تأجيل مباراتي الدوري نظرًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.