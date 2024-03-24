نشر الاعلامي سيف زاهر تصريحات احمد حسام ميدو بشأن اتحاد الكرة وعبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال ميدو : عمري ما هقعد على كرسي في اتحاد الكرة.. وخسارتنا من السنغال بسبب عدم العدل"



علي الجانب الاخر قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة الـ 17 من بطولة دوري nile موسم 2023-2024.

وجاء قرار تأجيل مباراتي الدوري نظرًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.