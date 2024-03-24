ميدو: هكون أصغر رئيس للزمالك وكهربا خسر كتير لما مشي

نشر الإعلامي سيف زاهر تصريحات مثيرة للاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال ميدو عبر تصريحات تليفزيونية: "هكون أصغر رئيس للزمالك، وكهربا خسر حاجات كتير لما مشي من الزمالك، وفي 50 مليون زملكاوي في مصر.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة الـ 17 من بطولة دوري nile موسم 2023-2024.

وجاء قرار تأجيل مباراتي الدوري نظرًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.