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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السلع التموينية تستقبل 360 ألف طن قمح روسي وفرنسي خلال مارس

صدى البلد

استقبلت الموانيء المصرية شحنات قمح روسية وفرنسية بإجمالي 360 ألف طن خلال مارس الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يناير الماضي  من خلال ممارسة عالمية على شراء 360 ألف طن قمح روسي وفرنسي.

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وذكرت الهيئة، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الشحن من 15 إلى 30 مارس 2024.

ويسجل احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح نحو 5 أشهر ، حيث نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن، بالإضافة إلى مليون طن فى الصوامع لدى القطاع الخاص ليصل إجمالى السعة التخزينية فى الصوامع إلى 4.5 مليون طن.

وتستهدف مصر زيادة المساحة المزروعة بالقمح فى الموسم المقبل إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان، فضلا عن استهداف التوسُّع تدريجيًا فى مساحات محصول القمح خاصةً فى ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم «الزراعة التعاقدية»، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف.

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