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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب: رؤية الحكومة للحوار الوطني تؤكد اهتمام السيسي بصنع مستقبل أفضل لمصر

طلعت السويدى رئيس
طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وصف النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتقرير المتابعة الثاني من الحكومة للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري بالتاريخى والذى يؤكد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بصنع مستقبل أفضل لمصر يقوم بصياغته كل المصريين.

وأكد " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى تؤكد للرأى العام المصرى أن الحكومة جادة في تعاملها مع مخرجات الحوار الوطني ، موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى ليس على توجيهاته الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بتنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات ولكن لمتابعته وإشادته الكبيرة بما يدور من مناقشات وطنية رفيعة المستوى بين جميع اطياف المجتمع المصرى على طاولة مناقشات الحوار الوطنى.

وقال النائب طلعت السويدى : إن يجب على كل المصريين وبجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية أن يفتخروا بما تابعوه من مناقشات داخل الحوار الوطنى فالجميع سواء من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين كانت الوطنية المصرية هى القاسم المشترك فى مناقشاتهم وأنه لم تكن هناك أى خطوط حمراء لمناقشة أى قضية داخل هذا الحوار التاريخى الذى أكد للعالم كله أن مصر فى جمهوريتها الجديدة ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من اهم الدول الديموقراطية والاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله.

وأكد أنه على سبيل المثال لا الحصر كانت أراء جميع المشاركين بالحوار الوطنى وبالاجماع متفقة والكل كان على قلب رجل واحد فى دعم وتأييد سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى الداخلية والخارجية للحفاظ على أمن مصر واستقرارها والحفاظ على جميع حدودها وكان ذلك واضح وضوح الشمس فى كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية لدعم الأشقاء الفلسطينيين حتى يتحقق حلمهم فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

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