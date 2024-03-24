روسيا تبدأ يوم حداد وطني على ضحايا هجوم موسكو

تشهد روسيا، اليوم الأحد، يوم حداد على أرواح أكثر من 130 ضحية والذين سقطوا في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو يوم الجمعة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأحد يوم حداد وطني، متعهدا بمعاقبة منفذي الهجوم.

وقال: "البلد كله، وشعبنا كله، ينعي معكم". وهذا الهجوم هو الأكثر دموية في روسيا منذ عقدين.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية أصدرت بيانًا اليوم الأحد، أكدت فيه مصرع 133 وإصابة 152 شخصًا في هجوم كروكوس بضواحي موسكو، لافتًا إلى مواصلة عمليات رفع الأنقاض بعد الحريق.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت الطوارئ الروسية في بيان نقلا عن البيانات المحدثة الصادرة عن مقرها في مقاطعة موسكو "نتيجة الهجوم الإرهابي، أصيب 285 شخصا (بينهم 8 أطفال)، توفي منهم 133 شخصا (بينهم 3 أطفال)".