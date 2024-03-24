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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منحها درع المحافظة تقديرا لكفاحها

محافظ الدقهلية يُكرّم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية |صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،  أنيسة فريد منصور "الام المثالية الاولي علي مستوي الجمهورية" ابنه تمي الامديد" بمحافظة الدقهلية، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية يوم المرأة والام المثالية الخميس الماضي.. 
حيث كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الام المثالية بمنحها درع المحافظة وشهادة شكر وتقدير، تقديرا لكفاحها وتميزها وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وابناءها.
وقال "مختار" للام المثالية الاولي شرفتي محافظة الدقهلية بين المحافظات لحصولك علي المركز الاول كام مثالية، وهذا ليس بجديد علي المرأة بالدقهلية.. 
 ويأتي تكريم أنيسة فريد منصور كأم مثالية أولى على مستوى الجمهورية  تقديرا لها ولقصة كفاحها مع الابناء ولما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية مما اهلها للاختيار لتفوز بالمركز الاول علي مستوي الجمهورية.. 
 اوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة ان اختيار الامهات المثاليات خلال عام 2024 تم بناء علي اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرار محافظ الدقهلية حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الامهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانة المسابقة علي مستوي الدولة وتم تصعيد المختارين وتم الاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي كافة المحافظات.

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الدكتور أيمن مختار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مستوى الجمهورية مستوى الجمهورية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية

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