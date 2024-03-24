محافظ الدقهلية يترأس لجنة اختيار قائم بأعمال مدير عام التعاون الزراعي

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لجنة القيادات لاختبار قائم بعمل مدير عام التعاون الزراعي بالدقهلية من بين 10 متقدمين بالقطاع الزراعي بالمحافظة لتيسير اعمال الادارة لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

ضمت اللجنة في عضويتها االمهندس اسعد منادي محمد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ، فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة و باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة ، ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة واأمل السعيد مدير الموارد البشرية.

و أكد مختار" أن المقابلات والاختبارات أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا علي تكافئ الفرص لاختيار أكفأ وافضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة وذلك تنفيذا للقانون.

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