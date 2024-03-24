ورشة عمل للفنادق المصرية لجذب السياحة الصينية

أخطرت هيئة تنشيط السياحة المصرية ، غرفة المنشآت الفندقية برغبة إحدى الشركات الصينية في تنظيم ورشة عمل للفنادق المصرية لإطلاعهم على متطلبات السائح الصيني ، على أن تعقد الورشة بالقاهرة في يوليو 2024.

وأوضحت هيئة تنشيط السياحة ،في خطاب حصل "صدى البلد" منه ، أن الشركة الصينية من أشهر المؤسسات السياحية بالسوق الصينية، وتهدف إلى التوسع في مقاصد الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر وهو الأمر الذى تمت ترجمته في افتتاح فروع لها بدبي والسعودية.

يأتي ذلك في إطار العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية من السوق الصينية التواصل مع منظمى الرحلات والمؤسسات الصينية المعنية بصناعة السياحة.

