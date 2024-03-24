عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ورشة عمل للفنادق المصرية لجذب السياحة الصينية

فنادق مصر - ارشيفية
فنادق مصر - ارشيفية

أخطرت هيئة تنشيط السياحة المصرية ، غرفة المنشآت الفندقية برغبة إحدى الشركات الصينية في تنظيم ورشة عمل للفنادق المصرية لإطلاعهم على متطلبات السائح الصيني ، على أن تعقد الورشة بالقاهرة في يوليو 2024.
وأوضحت هيئة تنشيط السياحة ،في خطاب حصل "صدى البلد" منه ، أن الشركة الصينية من أشهر المؤسسات السياحية بالسوق الصينية، وتهدف إلى التوسع في مقاصد الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر وهو الأمر الذى تمت ترجمته في افتتاح فروع لها بدبي والسعودية.
يأتي ذلك في إطار العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية من السوق الصينية التواصل مع منظمى الرحلات والمؤسسات الصينية المعنية بصناعة السياحة.
 

السياحة فنادق مصر ورشة عمل للفنادق المصرية تنشيط السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

النار أكلتهم والملاكي انفصلت نصفين.. لحظة حريق سيارتين أعلى دائري المريوطية.. فيديو

ترشيحاتنا

خلص على شاب| إحالة أوراق عاطل للمفتي في القاهرة

قصة آية 28 من سورة الرعد.. ما المقصود بالذكر الذي يطمئن به القلوب؟

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا هجوم موسكو

جوتيريش: نعمل على تقديم الدعم للأونروا للقيام بدورها الكامل في قطاع غزة

جوتيريش: غزة تحتاج إلى طوفان من المساعدات وليس مجرد إسقاطات أو ناقلات

بعد تراجع الدقيق 40%.. التموين ترفض مقترح زيادة سعر رغيف الخبز السياحي 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر منور.. إلهام شاهين بالعباية تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة|شاهد

شركة ستيلانتس العالمية تسرح 400 موظف

بعباية مفتوحة وبتلمع.. بوسي تثير الجدل عبر إنستجرام بصور داخل خيمة رمضانية|شاهد

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية عاجلة

فيديو

الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ