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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاتب إسرائيلي: الحرب في غزة وصلت لمستوى يستلزم إجراء انتخابات

نتنياهو وبلينكن
نتنياهو وبلينكن

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، مقالا للكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي المعرف، شمعون شيفر، أشار خلال إلى طريقة إدارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للحرب في قطاع غزة.

وكتب شفير تحت عنوان "إذا كان نتنياهو يريد القتال في رفح ضد العالم كله، فعلينا أن نذهب إلى الانتخابات"، وقال إن “نتنياهو يهرع إلى الهاوية ويأخذ إسرائيل معه”.

وأكد الكاتب الإسرائيلي أن الحرب في غزة وصلت إلى مستوى يستلزم إجراء انتخابات إسرائيلية، لافتا إلى أن نتنياهو يريد القتال في رفح ضد رغبة العالم أجمع.

وأوضح شيفر أن أكثر من نصف الإسرائيليين فقدوا الثقة في نتنياهو وحكومته، مشددا على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات التي ستتناول، من بين أمور أخرى، مسألة ثمن مواصلة الحرب. مع كل ما يعنيه. الانتخابات.

وبين شيفر إن دور أعضاء مجلس الحرب بيني جانتس وجادي آيزنكوت، وقال إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للتقاعد، مرجحا أنهم يعولون على هيلي تروبر الذي يواصل الإصرار على ضرورة البقاء في المناصب الثانوية التي كلفهم بها نتنياهو.

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يوم الجمعة - للمرة الثامنة - وأصداره تحذيرا، قائلا: إذا نفذت إسرائيل عملية في رفح، فأنها تخاطر بالعزلة في العالم". من جهته رد نتنياهو قائلا: "حتى لو تركنا وحدنا، ومن دون دعم أميركي، فإننا سندخل رفح وحدنا".

إسرائيل شمعون شيفر نتنياهو يريد القتال في رفح إجراء انتخابات إسرائيلية بيني جانتس وجادي آيزنكوت هيلي تروبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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