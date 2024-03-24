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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

النائب مجاهد نصار و الدكتورة سحر المغربي يكرمان عظيمات شبرا الخيمة من الأمهات المثاليات | صور

صدى البلد

ثلاث  جوائز  رحلات عُمرة  مقدمة  للأمهات  المثاليات

كرم  النائب مجاهد نصار ، و  الدكتورة   سحر المغربي  ،  المدير   التنفيذي لمؤسسة   مجاهد  نصار  للتنمية و  الأعمال   الخيرية ، أمس ،  الأمهات المثاليات   من   عظيمات   شبرا الخيمة   في   احتفال   مهيب  بالقاعة   الملكية   بنادي    مجاهد  نصار   الاجتماعي  بميت  حلفا ؛ و هو    الاحتفال السنوي الأكبر الذي تحرص مؤسسة مجاهد نصار على تنظيمه  كل عام للاحتفاء بالنماذج النسائية المشرفة في عيد الأم المصرية ، حيث تمت إقامة حفل إفطار جماعي للمكرمات وأسرهن قبيل انطلاق فعاليات الاحتفال

 تم   تكريم  أكثر   من   120  أمًا  مثالية   ممن   لديهن  سجل حافل  من   العطاء  في  تربية الأبناء  و  تعليمهم   تقديراً لدورهن   العظيم  في  تنشئة  و  تربية  نماذج   مشرفة   للوطن والمجتمع وتقديم شهادات التقدير والهدايا لعظيمات شبرا الخيمة. 

  جاء ذلك بحضور  النائب مصطفى عبد الغني ، عضو مجلس الشيوخ ، أمين عام حزب مستقبل وطن بغرب شبرا الخيمة ، والأستاذ محمد الحاج ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن بالقليوبية و الحاج حاتم  عودة ، والمستشار محمد صدقي نصار ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية والمستشار عبد الحميد السيسي ، عضو مجلس أمناء مؤسسة مجاهد نصار ، والشيخ محمد شريف ناصف والقمص باسيلي ويليام،  و الأستاذ أحمد صدقي  نصار، و الأستاذة  فوزية  طلعت  و  الإعلامي سيد  زيد و  الكاتب الصحفى زين العابدين  رشدي  و العديد  من  رجال  و  سيدات  العمل  العام  و المجتمع  المدني و رؤساء  الجمعيات  الخيرية  و أسر  الأمهات  و الإعلاميين 

و  في كلمته ، رحب النائب مجاهد نصار بالسادة ضيوف الاحتفال مؤكداً أن الأم هي نبع  الحنان  و  العطاء  و  الركيزة   الأساسية في المجتمع و  هي القادرة  على إعداد  أجيال  نافعة  من  الشباب و الشابات  للمساهمة  في  بناء المجتمع والوطن ، مقدماً الشكر للدكتورة سحر  المغربي ، المدير  التنفيذي  لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، على تطويرها  المستمر  لأنشطة  وفاعليات  ومبادرات  المؤسسة  ، حتى  نجحت في  أن  تجعلها  نموذجاً يحتذى في مؤسسات المجتمع المدني ، و  واحدة   من   أهم الكيانات  الخيرية و الاجتماعية بفكرها  التنموي المؤسسي و اختيارها   لفريق عمل  متميز  و منظم .

وفي كلمتها ، رحبت  الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية بالسادة  الحضور ،   مؤكدة أن المرأة المصرية قوية عظيمة حتى في أصعب الظروف تستطيع تحقيق الإنجازات في المجتمع من خلال أبنائها بتقديم الثقافة والتعليم والعطاء وحب الوطن والوصول بهم إلى بر الأمان ، مشيرة إلى  حرص مؤسسة مجاهد نصار على تكريم عظيمات شبرا الخيمة كرسالة شكر من المجتمع ، موضحة أن شبرا   الخيمة   تزخر  بالعديد   من   النماذج   النسائية   المشرفة   وأنه  تم  تدشين  هذا  الاحتفال السنوي امتناناً و  اعتزازاً  ورداً لجميل الأم   و  دورها  و  تضحياتها  من   أجل   أبنائها ، مضيفة أن  هذا الحفل المبارك صار تقليداً سنوياً لمؤسسة مجاهد نصار للاحتفاء بالنماذج النسائية المشرفة و الاحتفال بقيم التضحية والإخلاص والعطاء والتفاني.

ووسط الزغاريد التي هزت أرجاء القاعة الملكية بنادي مجاهد نصار الاجتماعي بميت حلفا ، أعلن  النائب  مجاهد  نصار  مفاجأة  سارة  وهي إجراء السحب  على ثلاث جوائز رحلات  عمرة   و فازت بها  ثلاث أمهات  مثاليات من   المكرمات   من خلال  القرعة،   سيطرت مشاعر الفرح   على   الفائزات  و ذويهن ، و  قد فاز بالعمرة كل من الأم المثالية ماجدة عبد الغني ،والأم المثالية ميرفت لطفي ، والأم المثالية بشاير عبد الله

وفي نهاية الحفل كرم النائب مجاهد نصار والدكتورة   سحر المغربي  الأمهات  المثاليات و منحهم دروع و شهادات  تقدير  وهدايا  و سلع   غذائية  وسط   أجواء  يسودها الحب و الود  و  الفرحة  والبهجة والسرور، كما حرص النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي على التقاط الصور التذكارية مع المكرمات والاستماع لهن في حوار ودي  وجو من البهجة والسعادة ، كما أعربت المكرمات من الأمهات المثاليات عن سعادتهن بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي تقديراً بدورهن في رحلة الحياة. 

قدم  الاحتفالية  الإعلامي  و الناقد  الرياضي  أحمد  عبد الهادي ، المذيع  بالتلفزيون المصري وقناة الأهلي.

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