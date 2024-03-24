النائب مجاهد نصار و الدكتورة سحر المغربي يكرمان عظيمات شبرا الخيمة من الأمهات المثاليات | صور

ثلاث جوائز رحلات عُمرة مقدمة للأمهات المثاليات

كرم النائب مجاهد نصار ، و الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، أمس ، الأمهات المثاليات من عظيمات شبرا الخيمة في احتفال مهيب بالقاعة الملكية بنادي مجاهد نصار الاجتماعي بميت حلفا ؛ و هو الاحتفال السنوي الأكبر الذي تحرص مؤسسة مجاهد نصار على تنظيمه كل عام للاحتفاء بالنماذج النسائية المشرفة في عيد الأم المصرية ، حيث تمت إقامة حفل إفطار جماعي للمكرمات وأسرهن قبيل انطلاق فعاليات الاحتفال

تم تكريم أكثر من 120 أمًا مثالية ممن لديهن سجل حافل من العطاء في تربية الأبناء و تعليمهم تقديراً لدورهن العظيم في تنشئة و تربية نماذج مشرفة للوطن والمجتمع وتقديم شهادات التقدير والهدايا لعظيمات شبرا الخيمة.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى عبد الغني ، عضو مجلس الشيوخ ، أمين عام حزب مستقبل وطن بغرب شبرا الخيمة ، والأستاذ محمد الحاج ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن بالقليوبية و الحاج حاتم عودة ، والمستشار محمد صدقي نصار ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية والمستشار عبد الحميد السيسي ، عضو مجلس أمناء مؤسسة مجاهد نصار ، والشيخ محمد شريف ناصف والقمص باسيلي ويليام، و الأستاذ أحمد صدقي نصار، و الأستاذة فوزية طلعت و الإعلامي سيد زيد و الكاتب الصحفى زين العابدين رشدي و العديد من رجال و سيدات العمل العام و المجتمع المدني و رؤساء الجمعيات الخيرية و أسر الأمهات و الإعلاميين



و في كلمته ، رحب النائب مجاهد نصار بالسادة ضيوف الاحتفال مؤكداً أن الأم هي نبع الحنان و العطاء و الركيزة الأساسية في المجتمع و هي القادرة على إعداد أجيال نافعة من الشباب و الشابات للمساهمة في بناء المجتمع والوطن ، مقدماً الشكر للدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ، على تطويرها المستمر لأنشطة وفاعليات ومبادرات المؤسسة ، حتى نجحت في أن تجعلها نموذجاً يحتذى في مؤسسات المجتمع المدني ، و واحدة من أهم الكيانات الخيرية و الاجتماعية بفكرها التنموي المؤسسي و اختيارها لفريق عمل متميز و منظم .

وفي كلمتها ، رحبت الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية بالسادة الحضور ، مؤكدة أن المرأة المصرية قوية عظيمة حتى في أصعب الظروف تستطيع تحقيق الإنجازات في المجتمع من خلال أبنائها بتقديم الثقافة والتعليم والعطاء وحب الوطن والوصول بهم إلى بر الأمان ، مشيرة إلى حرص مؤسسة مجاهد نصار على تكريم عظيمات شبرا الخيمة كرسالة شكر من المجتمع ، موضحة أن شبرا الخيمة تزخر بالعديد من النماذج النسائية المشرفة وأنه تم تدشين هذا الاحتفال السنوي امتناناً و اعتزازاً ورداً لجميل الأم و دورها و تضحياتها من أجل أبنائها ، مضيفة أن هذا الحفل المبارك صار تقليداً سنوياً لمؤسسة مجاهد نصار للاحتفاء بالنماذج النسائية المشرفة و الاحتفال بقيم التضحية والإخلاص والعطاء والتفاني.

ووسط الزغاريد التي هزت أرجاء القاعة الملكية بنادي مجاهد نصار الاجتماعي بميت حلفا ، أعلن النائب مجاهد نصار مفاجأة سارة وهي إجراء السحب على ثلاث جوائز رحلات عمرة و فازت بها ثلاث أمهات مثاليات من المكرمات من خلال القرعة، سيطرت مشاعر الفرح على الفائزات و ذويهن ، و قد فاز بالعمرة كل من الأم المثالية ماجدة عبد الغني ،والأم المثالية ميرفت لطفي ، والأم المثالية بشاير عبد الله

وفي نهاية الحفل كرم النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي الأمهات المثاليات و منحهم دروع و شهادات تقدير وهدايا و سلع غذائية وسط أجواء يسودها الحب و الود و الفرحة والبهجة والسرور، كما حرص النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي على التقاط الصور التذكارية مع المكرمات والاستماع لهن في حوار ودي وجو من البهجة والسعادة ، كما أعربت المكرمات من الأمهات المثاليات عن سعادتهن بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي تقديراً بدورهن في رحلة الحياة.

قدم الاحتفالية الإعلامي و الناقد الرياضي أحمد عبد الهادي ، المذيع بالتلفزيون المصري وقناة الأهلي.

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