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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. أرخص سيارة من تسلا.. لن تصدق امكانياتها

سيارة
سيارة

بعد مرور 7 سنوات تقريبًا من بدء تسليم النموذج الأولي لسيارة Tesla Model 3، نجد أن صناعة السيارات الكهربائية قد نمت بشكل كبير خلال هذه السنوات. 

لقد زاد عدد الخيارات الكهربائية بشكل كبير، وقد جعل التطور التكنولوجي معظم النماذج الأولية غير قابلة للاستخدام العملي.

لكن هذا ليس الحال مع Model 3. إطلاق سيارة Tesla السيدان الجماهيرية في عام 2017، جنبًا إلى جنب مع Chevy Bolt EV، فتح الباب أمام عصر جديد من السيارات الكهربائية ذات المدى الطويل المتاحة بأسعار معقولة. 

وبسبب هذا، يمكن لأي شخص في السوق لشراء سيارة سيدان كهربائية أن يبحث حقًا عن أي نموذج Model 3 بناءًا على الطرازات الأولى مقارنة بالنسخة المحدثة لعام 2024.

يُشار إلى النموذج الجديد غالبًا بـ "نموذج Highland"، حيث يتميز هذا الإصدار الأحدث بعدد من التحسينات على تصميم السيارة وجودة الركوب. 

ولكن هل تكفي الفروقات لتبرير سعر النموذج الجديد عندما تكون آلاف النماذج السابقة من Model 3 متاحة الآن بأقل من 20,000 دولار؟

هذا ما يبحثان فيه توماس وجيمس في مقارنتهما الأخيرة للمركبات في برنامجهما Throttle House. استأجرا نموذج 3 لعام 2018 لرؤية كيف يقاوم مع إصدار تسلا الأحدث.

أول ما يبرز هو التحسين الممتاز في الجزء الأمامي. ليس مجرد تحسين طفيف، حيث يتميز النموذج الجديد من Model 3 بخطوط أكثر حدة وأضواء أمامية أنحف وتصميمًا أكثر جاذبية عمومًا.

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