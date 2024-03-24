بتخفيضات تصل لـ 40%.. ننشر قائمة أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ الزراعة

أعلن سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، عن بدء طرح كعك العيد والبسكويت والبيتي فور والغريبة بتخفيضات تصل إلى 40% في منافذ الوزارة ابتداءً من يوم 15 رمضان.

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرة وزارة الزراعة «خير مزارعنا لأهالينا»، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

وجاءت الأسعار كالتالي...

- يتراوح سعر كيلو البسكويت من 160 ل 180 جنيهًا

- بيتي فور مشكل ب 200 جنيهًا

- كيلو الكعك السادة يبدأ من 220 جنيهًا

- كيلو الغريبة يتراوح من 200 ل 220 جنيهًا

- كعك محشو ملبن أو عجوة ب 250 جنيهًا.



