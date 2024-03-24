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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتخفيضات تصل لـ 40%.. ننشر قائمة أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ الزراعة

صدى البلد

أعلن سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، عن بدء طرح كعك العيد والبسكويت والبيتي فور والغريبة بتخفيضات تصل إلى 40% في منافذ الوزارة ابتداءً من يوم 15 رمضان.

 

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرة وزارة الزراعة «خير مزارعنا لأهالينا»، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري.

وجاءت الأسعار كالتالي...

- يتراوح سعر كيلو البسكويت من 160 ل 180 جنيهًا 

- بيتي فور مشكل ب 200 جنيهًا 

- كيلو الكعك السادة يبدأ من 220 جنيهًا 

- كيلو الغريبة يتراوح من 200 ل 220 جنيهًا 

- كعك محشو ملبن أو عجوة ب 250 جنيهًا. 

 

كعك بسكويت البيتى فور الزراعة وزير الزراعة الكعك السادة

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